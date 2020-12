Bocelli, live stream da record

Believe in Christmas, il concerto che Andrea Bocelli ha tenuto il 12 dicembre in live stream dal Teatro Regio di Parma, è stato un successo.

I numeri del botteghino virtuale sono importanti: 70.000 paganti da 120 paesi in tutto il mondo con i biglietti in vendita a £25 e/o a $ 25. Tagliando il tasso di cambio con l'accetta, per semplificare, l'incasso deve essere stato compreso tra un mlione e mezzo e due milioni di euro.

Gli ingressi fisici al Regio sarebbero stati al massimo 1.200. Per ottenere un incasso comparabile, l'ingresso sarebbe dovuto costare intorno ai 1.500 euro a persona. Uno spunto di riflessione interessante, questo, sul potenziale e le differenze dei live stream rispetto ai concerti che si somma a quelli condivisi in un nostro precedente articolo sul tema.

La lista degli ospiti speciali di Believe in Christmas, diretto da Franco Dragone (Cirque du Soleil), includeva Cecilia Bartoli, Clara Barbier Serrano, Zucchero e Virginia Bocelli, la figlia di otto anni del tenore.

L'evento è stato prodotto da Driift, la stessa azienda britannica dietro ai live streams di Nick Cave, Biffy Clyro, Laura Marling e Kylie Minogue.

“Abbiamo il privilegio di lavorare con una leggenda vivente", hanno commentato Francesco Pasquero e Scott Rodger della Maverick, compagnia di management di Bocelli. "Ancora una volta Andrea ha reso una masterclass sull'intrattenimento, fissando un nuovo standard per gli eventi di live streaming”.

Andrea Bocelli, in pieno lockdown, si era esibito lo scorso aprile con un concerto pasquale tenuto nel Duomo di Milano.