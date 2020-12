Playlist di Natale: Natale Urban

Dai “buon Natale” ironici e dissacranti di Salmo e soci, su basi martellanti, ai ritmi suadenti di Tyler, the Creator e Lil Mosey, il Natale in salsa urban è avvolto da tanti e diversi suoni. E che dire di ‘8 Days of Christmas’ delle Destiny’s Child? Il mondo urban è contaminato, figli di una pluralità, per questo anche le canzoni natalizie che ne derivano sono eterogenee, mai scontate. Ci sono nomi freschi, ma anche istituzioni, perché pure il tempo merita di giocare un ruolo importante nella scultura del sound. Non aspettatevi, nella maggior parte dei casi, testi di chissà quale spessore, la linea tracciata è quella del divertimento. Ecco, per voi, alcuni artisti urban cimentarsi con le canzoni di Natale: ne abbiamo scelte 10. Se preferite un altro genere: qui tutte le nostre playlist di Natale.

"Big Bag" - Tyler, the Creator





"K for Christmas" - Lil Mosey





"Buon Natale" - Salmo, Gemitaiz e Madman





"Charles Manson - Buon Natale 2" - Salmo, Dani Faiv, NItro e Lazza





‘8 Days of Christmas’ – Destiny’s Child





“Ludachristmas” – Ludacris





“Ho Ho Ho (Dirty Christmas)” – Ying Yang Twins





“Jinlge Bales” – Gucci Mane

"I Want To Come Home for Christmas" Ne-Yo





‘Just ain’t Christmas’ – Ne-Yo