Playlist di Natale: Natale Rock

"Jingle bell rock" è una delle canzoni natalizie più note di sempre, ma non è propriamente rock, anzi. Però non pensiate che la musica natalizia sia solo fatta di carole, classiconi e swing, anzi. I rocker sono, alla fine, dei grandi sentimentali e molto legati alle festività e alla loro atmosfera: talvolta raccontata in maniera poetica, talvolta in maniera irriverente.

Da Bruce Springsteen a Tom Petty, dai Pearl Jam a Ronnie James Dio (nomen omen...), la lista è lunga. C'è chi ha fatto concerti e spettacoli ricorrenti, chi ha fatto album, e chi semplici canzoni: ma nel rock americano e anglosassione la lista di chi si è cimentato con il genere è praticamente infinita. La musica di natale è musica delle radici, e il rock è musica delle radici.

Ecco, per voi, alcuni dei più grandi rocker cimentarsi con le canzoni di Natale: ne abbiamo scelte 10. Ma, se preferite un'altro genere: qui tutte le nostre playlist di Natale.

Tom Petty - "Christmas All Over Again"

"Someday at Christmas" - Pearl Jam

"God Rest Ye Merry Gentlemen" - Ronnie James Dio, Tony Iommi, Rudy Sarzo & Simon Wright

"Hear the bells" - Calexico

"I Wish It Could Be Christmas Everyday" - Wizzard

"Merry Xmas Everybody" - Slade

"Christmastime" - Smashing Pumpkins

"Christmas in L.A." - Killers

"Thanks for Christmas" - Three Wise Men (XTC)

"I Saw Mommy Kissing Santa Claus" - Amy Winehouse