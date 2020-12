Playlist di Natale: Natale Soul

La musica soul, per chiunque non sia un totale impallinato del genere ma semplicemente un buon conoscitore o un appassionato, funziona tradizionalmente come zona di conforto. Racchiude in sè abbastanza pop per agganciare, abbastanza tradizione per relazionarsi, abbastanza sfumature inedite per sentirla come 'cool' e abbastanza eroi per solidarizzare.

Il soul è il genere che ha plasmato l'America musicale negli anni Sessanta, forgiando nel frattempo lo stile di molti rockers bianchi e gettando le basi del funk e dell'hip hop.

Ma, soprattutto, il soul sta al profano così come il gospel sta al sacro. La ragione per cui, dopo tutto, una playlist natalizia di soul è quanto di più simile allo spirito della festa.

Eccola per voi, con alcune delle migliori voci in assoluto della storia della musica. (ma, se ne preferite un'altra: qui tutte le nostre playlist di Natale).

"Santa Claus Go Straight To The Ghetto" James Brown "This Christmas" Donny Hathaway