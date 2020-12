Grammy Awards: in nomination anche Blue Ivy Carter, la figlia di 8 anni di Beyoncé e Jay-Z

La lista con i nomi dei candidati - resa nota lo scorso 24 novembre - per tutte le categorie della sessantatreesima edizione dei Grammy Awards, che premierà il meglio della musica pubblicata fra il primo settembre 2019 e il 31 agosto 2020, ha subito ieri, 11 dicembre, qualche modifica.

Blue Ivy Carter, nata nel 2012 dall’unione tra la popstar afroamericana e Jay-Z, ha infatti ricevuto la sua prima nomination ai Grammy per aver contribuito al brano “Brown skin girl” di Beyoncé e il nome della bambina di 8 anni compare ora sul sito della Recording Academy, accanto a quello della mamma e di WizKiD - al momento non è riportato quello di SAINt JHN, che ha collaborato al pezzo -, nella categoria Best Music Video.

La canzone è una delle tracce di "The Lion King: The Gift”, la colonna sonora - curata dalla stessa Beyoncé Giselle Knowles - della versione in live action de "Il re leone” del 2019, e ha permesso alla voce di “Listen”, alla sua primogenita e agli altri collaboratori del brano di aggiudicarsi, tra le altre cose, il premio per la categoria “BET HER Award” alla cerimonia dei BET Awards 2020.

Il video di “Brown skin girl” - riportato di seguito - è incluso nel visual album "Black is king” di Beyoncé, uscito lo scorso 31 luglio. Il progetto, frutto della collaborazione con Disney+ e presentato come un "memoriale della cultura black", è basato sulle musiche del commento sonoro della versione in live action de "Il re leone” e ha contato della partecipazione di artisti del calibro di Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrell, Jay-Z e della figlia della popstar e Jay-Z, Blue Ivy Carter.

La cerimonia di gala della sessantatreesima edizione della “music's biggest night” - per la quale non sono riusciti a ottenere alcuna nomination Halsey e The Weeknd, il quale in un post pubblicato su Twitter ha scritto che i Grammy "rimangono corrotti” - si terrà il 31 gennaio, e sarà presentata da Trevor Noah.