Beyoncé, esce il visual album basato sulla colonna sonora di ‘Il Re Leone’: trailer

La popstar statunitense Beyoncé, che in occasione dello scorso Juneteenth - giornata in cui negli Stati Uniti si festeggia la fine della schiavitù - ha pubblicato a sorpresa il nuovo singolo “Black parade” e ha recentemente condiviso la versione a cappella del brano, ha condiviso sui social il trailer di “Black Is King”, visual album che approderà sulla piattaforma di streaming Disney+ il prossimo 31 luglio e sarà disponibile in tutto il mondo. Il progetto è basato sulle musiche di “The Lion King - The Gift” (leggi qui la nostra recensione), la colonna sonora del remake in live action del classico Disney "Il re leone”, curata proprio dalla cantante e contenente canzoni originali come "Spirit" e “Bigger". Il visual album di prossima uscita è stato scritto, diretto e prodotto a livello esecutivo da Beyoncé ed è caratterizzato dalla partecipazione degli artisti che hanno collaborato al commento sonoro del lungometraggio del 2019.

Ecco il trailer che vede protagonisti la cantante insieme a suo marito Jay-Z e ai loro figli, Blue Ivy, Rumi e Sir:

BLACK IS KING — A Film by Beyoncé. 👑



July 31st on @disneyplus. pic.twitter.com/FNEoJaQFUd — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) June 28, 2020

Come dichiarato da Disney e Parkwood Entertainment e ripreso da un comunicato stampa: “‘Black Is King’ è un memoriale della cultura black”. Si legge poi nella nota stampa che: “Il film è una storia per i posteri che comunica e ricostruisce il presente. Un’unione di culture e credi condivisi tra le generazioni. Una storia di come queste persone così provate abbiano un dono straordinario e un futuro importante”. Il film, come sottolineato da Disney in produzione per un anno con un cast e una troupe che rappresentano "la diversità e l’inclusione”, ripropone la lezione di “Il re leone” per “i giovani re e regine alla ricerca delle proprie corone”.