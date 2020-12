X Factor, le anticipazioni della semifinale: sarà la resa dei conti?

Ultima chance per conquistare il biglietto d’ingresso alla finale di X Factor 2020, quella che si giocherà stasera in tv su Sky e NOW TV. Cinque gli artisti in gara nella semifinale del talent show condotto Alessandro Cattelan, dopo l'infuocata puntata della scorsa settimana, segnata dall'eliminazione a sorpresa di Cmqmartina e dei Melancholia, la band "protetta" da Manuel Agnelli candidata alla vittoria finale, che ha scatenato la durissima reazione del leader degli Afterhours. Le anticipazioni, gli ospiti, le assegnazioni: ecco cosa c'è da aspettarsi.

La gara

Hell Raton arriva in semifinale con due Under Donne, Casadilego e Mydrama. Un concorrente a testa per gli Under Uomini di Emma, Blind, e gli Over di Mika, N.A.I.P. Un concorrente ancora in gara anche per i Gruppi di Manuel Agnelli, i Little Pieces of Marmelade. La prima manche della semifinale vedrà i cantanti in gara duettare con alcuni ospiti. Mysong è invece il tema della seconda manche, che vedrà ogni concorrente eseguire il proprio cavallo di battaglia. I due meno votati delle due manche andranno allo scontro finale, poi toccherà ai giudici prendere la decisione scegliendo chi eliminare.

Le assegnazioni

Nella prima manche i Little Pieces of Marmelade si esibiranno sulle note di "Muori delay" accompagnati da Alberto Ferrari dei Verdena, N.A.I.P. avrà al suo fianco Elio per cantare "La canzone mononota", Blind interpreterà "Baby" con Madame, Casadilego sarà insieme a Lazza con il brano "Catrame", Mydrama si esibirà con Izi sulle note di "Chic".

Per la seconda manche I Little Pieces of Marmelade hanno scelto "Gimme all your Love" degli Alabama Shakes; N.A.I.P. presenta una cover degli Afterhours, "Milano Circonvallazione Esterna"; Mydrama porta "Spigoli", pezzo di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme; Casadilego interpreterà "Lego House" di Ed Sheeran, Blind canterà il suo brano originale "Come Habla" sulla base di "Good Time" di Ghali.

Gli ospiti

Ospiti della semifinale di X Factor 2020 i Pinguini Tattici Nucleari, che presentano il loro nuovo Ep "AHIA!", in uscita il 4 dicembre. Il lavoro è nato a marzo in pieno periodo di lockdown, anticipato dai singoli "La storia infinita" e "Scooby Doo".

Dove vederlo

I Live Show di X Factor 2020 sono in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Tutti i giorni alle 19.35 su Sky Uno e NOW TV l’appuntamento è con X FACTOR DAILY: il racconto degli eventi che scandiscono la vita dei ragazzi tra un giovedì e l'altro. Le loro storie saranno al centro di tutto, sfruttando sempre più i contenuti prodotti attraverso i loro smartphone. X FACTOR WEEKLY è invece on air sempre il sabato alle 19.00.