Yungblud, Machine Gun Kelly e Travis Barker stanno per fondare una band?

Yungblud, Machine Gun Kelly e Travis Barker di nuovo protagonisti. L'amicizia ormai consolidata tra la giovane star britannica, il rapper diventato punk rocker di Los Angeles e l'ex batterista dei Blink-182 ha dato vita a un nuovo brano pubblicato nelle scorse ore da Yungblud con la collaborazione di quelli che ormai sono diventati a tutti gli effetti i membri di un collettivo: 'Acting Like That' è il titolo della nuova fatica. Si trattta di un primo lancio che precede un progetto più consistente? Il periodo è particolarmente prolifico per Yungblud e Machine Gun Kelly con l'inglese pronto a pubblicare il nuovo album "Weird!" fuori fra due giorni e Machine Gun Kelly che ha da poco pubblicato il nuovo album "Tickets To My Downfall", prodotto proprio da Barker, ed è già in studio con il batterista dei Blink per scrivere nuova musica. Questa collaborazione tra Yungblud, Machine Gun Kelly e Yungblud non è certo il primo momento in cui i tre hanno unito le forze e arriva dopo il singolo del 2019 'I Think I'm OKAY' e 'Body Bag', brano pubblicato con Bert McCracken dei The Used. Lo stile del brano è figlio dell'unione dei tre, un mix di punk rock edulcorato e hip hop che riesce a contenere in poco più di tre minuti l'anima e le influenze dei tre protagonisti.

Parlando ad ottobre con la rivista inglese Nme, Machine Gun Kelly si era addentrato in un campo minato dichiarando che lui e il suo amico Yungblud sono da considerarsi le nuove rockstar e si è sbilanciato dicendo che loro sono ciò che all'epoca potevano essere Jimi Hendrix ed Elton John. A proposito dell'amicizia tra i due, l'ex rapper ha sottolineato come tra di loro ci sia un legame speciale: "E'una folle, relazione da una parte all'altra dell'oceano: come tu spacchi lì e io lo farò qua. Insieme possiamo fare una sorta di unione di rockstars".