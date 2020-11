Sheryl Crow si fa in quattro per Tom Petty

Di video e performance casalinghe ne abbiamo viste parecchie, in questi mesi: ma quella di Sheryl Crow in tributo a Tom Petty è tra le migliori.

La cantante di "All I wanna do" ha suonato un classico del rocker scomparso nel 2017, "You don't know how it feels", da "Wildflowers", il suo capolavoro recentemente ristampato in versione espansa ("Wildflowers and all the rest" - qua la recensione). La location è la sua capanna in giardino, già usata per un concerto in streaming. Solo che qua è da sola, e suona tutti gli strumenti. Vediamo fino a quattro Sheryl uscire sullo schermo: la principale che canta e suona l'acustica, la corista, la chitarrista elettrica, la tastierista, e così via.

La performance è stata registrata per lo show di Jimmy Fallon, proprio per celebrare la ristampa del disco. Il video ricalca un'altra bella performance, quella di Keith Urban e la cover di Steve Winwood "Higher Love" per il concerto "One World: Together At Home"

Questa invece la versione originale di Tom Petty: