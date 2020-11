X Factor, il quinto live: ecco cosa succede stasera

Ancora una doppia eliminazione e una manche con l'orchestra per il quinto live show di X Factor 14. Stasera i cantanti ancora in gara si giocheranno i posti disponibili per la semifinale, in programma la prossima settimana. Appuntamento in diretta su SkyUno e NowTv a partire dalle 21.15, con la conduzione di Alessandro Cattelan (tornato sul palco del talent la scorsa settimana dopo essere stato costretto a saltare due puntate a causa della positività al Covid-19).

La gara

La squadra da battere è quella delle Under Donne capitanata da Hell Raton, il giudice sfodera il gruppo completo con tutte e tre le componenti: Casadilego, Mydrama e cmqmartina. Manuel Agnelli gareggia con due Gruppi, Little Pieces of Marmelade e Melancholia. Emma e Mila sono rimasti entrambi con un solo artista rispettivamente per le categorie Under Uomini e Over: Blind e N.A.I.P. Anche questa settimana la gara è durissima e a fine serata saranno ancora due gli artisti ad abbandonare la Sky Wifi Arena. Tema del quinto live è l’empowerment femminile. Un’orchestra composta da 20 archi, un ensemble di musicisti tutte donne, sarà protagonista della prima manche, con gli artisti in gara che si esibiranno con questo accompagnamento speciale. Subito dopo la performance, il meno votato di questa manche andrà al ballottaggio con l'artista che, nel corso della settimana, avrà ottenuto meno streaming. A quel punto toccherà ai giudici scegliere chi, tra i due, sarà eliminato.

Le assegnazioni

Per la manche con orchestra, Manuel Agnelli ha assegnato ai Little Pieces of Marmelade "I am the walrus" dei The Beatles e ai Melancholia "Hunter" di Bjork. Mika ha scelto per N.A.I.P. "Storia d'Amore" di Adriano Celentano. Emma ha affidato a Blind "Tremo", un testo scritto da lui con la base di "In the End" dei Linking Park. Hell Raton invece ha dato a Casadilego "Dance Monkey" di Tones and I, a cmqmartina "La prima cosa bella" di Nicola di Bari, a Mydrama "Piccola Anima" di Ermal Meta feat. Elisa.

La seconda manche sarà caratterizzata dal classico meccanismo che vede i due concorrenti meno votati dal pubblico affrontarsi nello scontro finale. Ancora una volta sarà compito dei giudici scegliere e decidere chi portare in semifinale.

Per la seconda manche, in cui quindi non parteciperà il concorrente già eliminato al termine della prima parte dello show, i Little Pieces of Marmelade stanno preparando un’esibizione con il loro brano originale "Digital Cramps" e i Melancholia con il loro pezzo "Alone". Ancora composizioni originali per N.A.I.P. con "Partecipo", per Blind con "Affari Tuoi" e cmqmartina con "Lasciami Andare!". Casadilego è pronta a cantare "Yesterday" dei The Beatles e Mydrama "Crudelia" di Marracash.

Gli ospiti

Sono Guè Pequeno e Ernia. Entrambi milanesi, protagonisti della scena rap italiana, lanceranno la loro collaborazione inedita.

Dove vederlo

I Live Show di X Factor 2020 sono in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il mercoledì successivo al primo on air, saranno poi proposti in prima serata su TV8.

Tutti i giorni alle 19.35 su Sky Uno e NOW TV l’appuntamento è con X FACTOR DAILY: il racconto degli eventi che scandiscono la vita dei ragazzi tra un giovedì e l'altro. Le loro storie saranno al centro di tutto, sfruttando sempre più i contenuti prodotti attraverso i loro smartphone. X FACTOR WEEKLY è invece on air sempre il sabato alle 19.00.