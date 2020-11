Boomdabash: esce “Don’t worry (Best of 2005-2020)”

E' in arrivo, il prossimo 11 dicembre, “Don’t worry (Best of 2005-2020)”, la raccolta che ripercorre i primi quindici anni di carriera dei Boomdabash.

Il meglio della band salentina sarà disponibile in digitale e in fisico nei formati CD, CD limited edition autografato, LP e LP con T-shirt.

“Se ci guardiamo alle spalle rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto fino qui – dichiara la band – sono stati 15 anni intensi, pieni di gioia e di molti sacrifici. La musica ci ha dato la forza di superare molte difficoltà e per questo non l’abbiamo mai abbandonata. "Don’t worry – il best of" è molto più di una raccolta di successi e brani inediti, è la fotografia del nostro modo di vivere e concepire la musica, è l’essenza dei nostri primi 15 anni insieme”

Il best è composto da ventidue brani, tra questi tre inediti: "Don't Worry", "Nun tenimme paura" e "Marco e Sara".

Tracklist:

1. Don’t Worry

2. She’s mine

3. Danger

4. Non Ti Dico No ft. Loredana Bertè

5. Mambo Salentino ft. Alessandra Amoroso

6. The Message

7. Il Solito Italiano ft. J-AX

8. Nun Tenimme Paura ft. Franco Ricciardi

9. Barracuda ft. Fabri Fibra, Jake La Furia

10. Karaoke con Alessandra Amoroso

11. L’importante ft. Otto Ohm

12. Pon Di Riddim ft. Alborosie

13. General

14. Portami Con Te

15. Marco e Sara

16. Sunshine Reggae

17. Per Un Milione

18. A Tre Passi Da Te ft. Alessandra Amoroso

19. Il Sole D’Oriente

20. Gente Del Sud ft. Rocco Hunt

21. Somebody To Love

22. Un Attimo