"Power Up" degli AC/DC conquista la prima posizione in classifica

Sul fatto che "Power Up" (leggi qui la recensione), l'ultimo disco degli AC/DC, giunto a sei anni dal precedente "Rock or Bust" (leggi qui la recensione), fosse molto atteso non vi albergava alcun dubbio. Dopo tanto discutere ed anticipare, l'ultima parola spetta sempre al pubblico, al mercato, ai fan. E questi hanno risposto come meglio non avrebbero potuto fare, l'album infatti si è piazzato, finora, alla posizione numero uno della classifica di otto paesi.

"Power Up" è attualmente al numero uno in Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Svezia e Regno Unito. Si può a buona ragione presumere che la band australiana possa occupare la vetta della classifica anche in patria quando verrà pubblicata la nuova chart, ed ha buone possibilità di raggiungere la cima negli Stati Uniti.

Il leader del quintetto Angus Young ha espresso a Official Charts tutta la sua soddisfazione ringraziando per l'ottimo risultato: "Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno profuso il loro tempo, impegno e creatività per portare "Power Up" al numero 1! Inoltre un grande ringraziamento a tutti i nostri fan, vecchi e nuovi. Voi siete e siete sempre stati, la nostra ispirazione guida".

Alle parole spese da Angus fanno eco quelle del cantante Brian Johnson: "Quello che vogliamo fare è solo ringraziarvi. Voglio dire che siamo stati sopraffatti in questi ultimi giorni dal ricevere notizie da tutto il mondo sull'album che sta andando così bene. Sapevamo che quella che avevamo fatto era una cosa piuttosto positiva, volevamo rendere orgoglioso Malcolm (Young, il chitarrista ritmico della band mancato nel 2017) e ci ha inorgoglito aver reso orgoglioso Malcolm. È ancora oggi davvero emozionante. E' come fosse il primo disco che pubblichiamo".

Gli AC/DC sono formati da Brian Johnson (voce), Angus Young (chitarra solista), Stevie Young (chitarra ritmica), Cliff Williams (basso) e Phil Rudd (batteria).