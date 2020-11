Manuel Agnelli su Sfera Ebbasta: "Rasenta tutti i cliché del caso"

Interessante siparietto ieri sera, durante la quarta puntata dal vivo di X Factor, che ha visto il ritorno di Alessandro Cattelan, assente nelle ultime due puntate per via del Covid.

Nella seconda manche i concorrenti in gara si sono esibiti su cover e a "My Drama" è stata assegnata "Notti" di Sfera Ebbasta, che recita: "Mi alzavo alle sei, tornavo alle due/Ho cambiato case, paesi, lavori/Soldi puliti, poi sporchi, poi i video, gli ascolti/I biglietti dei treni, i concerti/ Le stanze di lusso in hotel/Io che non ero nemmeno mai stato in hotel" e poi ancora "La mia stella brilla in cielo in queste No, no, no, no, notti"

A Manuel Agnelli non è piaciuta né la canzone né l'assegnazione del brano, non adatto alla cantante; ha colto l'occasione per dire la sua sul trapper:

Questo pezzo racconta la storia di una persona che ha raggiunto il successo ed ha problemi con questa cosa con un testo che, lo dico molto schiettamente, rasenta tutti cliché del caso. Non capisco come faccia a riguardarti, è un po' prestino.

Il leader degli Afterhours non ha argomentato ulteriormente, ma Emma si è detta d'accordo: "condivido alcune cose che ha detto Manuel". Hell Raton, tutor della cantante, l'ha difesa chiedendole se il pezzo era adatto a lei - che ovviamente ha risposto di si. La performance non ha convinto il pubblico, che l'ha mandata al ballottaggio - dove si è salvata. I due eliminati della puntata sono stati Blue Phelix e Vergo.

Il tema della fama è al centro di buona parte della produzione di Sfera Ebbasta: il nuovo album, in uscita oggi, si intitola appunto "Famoso" ed è stato preceduto da un documentario che racconta la sua ascesa (omettendo quasi del tutto la tragedia di Corinaldo e la sua partecipazione come giudice a X Factor nel 2019). Il documentario che anticipa i suoi piani di sbarcare all'estero con le collaborazioni nel nuovo album.