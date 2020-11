Premio Tenco: ci sarà anche Francesco Guccini

Ci sarà anche Francesco Guccini all'edizione 2020 del Premio Tenco, che quest'anno - a causa delle misure restrittive legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - si svolgerà a porte chiuse e diventa uno speciale televisivo in onda prossimamente su Rai3. Le esibizioni si stanno registrando in questi giorni al Teatro Ariston, che da tradizione ospita la serata di consegna dei premi, e in alcuni luoghi simbolo di Sanremo. Oltre a Brunori Sas, Tosca, Paolo Jannacci e la Nuova Compagnia di Canto Popolare, tra gli artisti premiati, al cast si aggiungono anche il cantautore modenese, Francesco Gabbani, Mauro Pagani, Vittorio De Scalzi, Gianni Siviero, Gigliola Cinquetti, Morgan e Vincenzo Mollica. Nel comunicato stampa diffuso dall'organizzazione si legge che per la Targa Tenco Album a progetto, che quest'anno ha ottenuto l'ex aequo tra "Note di viaggio - Capitolo 1: venite avanti..." e "Io credevo. Le canzoni di Gianni Siviero", si esibiranno rispettivamente Guccini, Gabbani e Pagani per il primo e De Scalzi, Siviero e CInquetti per il secondo. A Mauro Pagani e Mimmo Ferraro, produttori dei due album, sarà consegnata la Targa.

Francesco Guccini, come noto, ha centellinato da tempo le sue esibizioni in pubblico, pur continuando ad incidere. Ha partecipato nel 2019 alle registrazioni dello stesso "Note di viaggio - Capitolo 1: venite avanti...", il primo dei due dischi a lui dedicati che hanno visto protagonisti della musica italiana - da Elisa a Ligabue, passando per Carmen Consoli, Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Zucchero, Fiorella Mannoia e Gianna Nannini - reincidere le sue canzoni: lo ha fatto cantando l'inedita "Natale a Pavana". In "Note di viaggio - Capitolo 2: non vi succederà niente" è invece incluso l'inedito "Migranti", da lui inciso insieme ai Musici.