Bleachers: ascolta "Chinatown" (feat. Bruce Springsteen)

Durante il weekend (e nelle ultime ore) c'erano state delle avvisaglie. L'indirizzo Twitter di Jack Antonoff si dimostrava attivo più che mai, aveva lasciato intendere che la parola New Jersey poteva essere una chiave e che i Bleachers erano tornati.

bleachers are fucking back — bleachers (@bleachersmusic) November 16, 2020

Ed ecco pubblicata "Chinatown", nuova canzone dei Bleachers, il progetto di Jack Antonoff attivo dal 2014. Un ritorno, quello della band, con un featuring d'eccezione, che risponde al nome, niente meno, che del Boss del New Jersey, Bruce Springsteen.

Il brano è accompagnato da un video diretto da Carlotta Kohl. Contemporaneamente a "Chinatown" la band di Antonoff (anche lui originario dello stato del New Jersey) ha pubblicato anche un altro singolo, "45". I due brani faranno parte del loro prossimo album la cui uscita è attesa per il 2021.

L'ultimo album dei Bleachers, il loro secondo, "Gone Now", è stato pubblicato nel 2017. In precedenza la band statunitense aveva debuttato sul mercato discografico nel 2014 con "Strange Desire", disco al quale avevano collaborato Grimes e Yoko Ono. Jack Antonoff oltre ad essere il frontman dei Bleachers milita anche nei Fun. ed è noto alle cronache musicali per essere il produttore e più stretto collaboratore di Taylor Swift, oltre che ad essere stato tra i produttori di "Norman Fucking Rockwell" di Lana Del Rey.

Quanto a Bruce Springsteen - che ha rilanciato immediatamente via social network la sua collaborazione con i Bleachers - lo scorso 23 ottobre ha pubblicato il suo ventesimo album, "Letter to You" (leggi qui la recensione), uscito insieme all’omonimo docufilm diretto da Thom Zimny.