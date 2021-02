Franco Battiato a 45 giri: "Bella ragazza" / "Occhi d'or" (1969)

1969 - BELLA RAGAZZA / OCCHI D'OR (45 giri, R.T. Club/Philips)

"Bella ragazza". Smaccato tentativo di bissare il buon riscontro di "E' l'amore", "Bella ragazza" è però orfano della presa melodica che aveva decretato il successo del singolo precedente. Nel contempo la canzone si rivela musicalmente più variegata, con il ritmo veloce della strofa, il ritornello che rallenta e si apre maestoso e ottime rifiniture di chitarra a cura di Logiri (che co-firma il brano). Il passaggio ulteriore dal lento al veloce è un poco forzato ma in qualche modo funzionale.

"Occhi d'or". Sul retro si cambia completamente registro con una canzone (firmata da Logiri e da Paolo Farnetti) dall'ambientazione esotica, esageratamente kitsch. La lunga introduzione strumentale da kolossal hollywoodiano precede l'entrata in scena di un improbabile Battiato che sussurra languide parole d'amore su una calda atmosfera da "Mille e una notte". Terminata questa sezione prende campo un ritmo scanzonato, con Franco che continua a descrivere le sue passionali notti d'amore nel deserto. Come se non bastasse si giunge a un finale completamente avulso dal resto: una coda alla "Hey Jude" con il coro che ripete la stessa melodia in crescendo. Sicuramente una canzone curiosa e, a suo modo, divertente, che probabilmente avrà turbato i sonni del nostro per molti degli anni a venire.

Fabio Zuffanti

Il testo è tratto da "Franco Battiato: Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019" di Fabio Zuffanti, pubblicato da Arcana, per gentile concessione dell'autore e dell'editore. (C) 2020 Lit edizioni s.a.s.