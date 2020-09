Addio a Gary Peacock, il contrabbasista jazz aveva 85 anni

Questa volta, purtroppo, è morto per davvero (ne parlavamo proprio ieri in questo articolo). Ci ha lasciato all'età di 85 anni il contrabassista jazz statunitense Gary Peacock. A darne notizia è la famiglia che ne ha confermato il decesso a NPR comunicando che è morto in pace, in casa, lo scorso venerdì 4 settembre. Nessuna causa della morte è stata comunicata alla testata giornalistica.

E' stato allievo di David Izenzon, dopo avere assolto il servizio militare in Germania, ha iniziato a suonare con Barney Kessel, Bud Shank, Paul Bley e Art Pepper. Ha militato in molte formazioni tra cui il Bill Evans trio (con Paul Motian alla batteria) e l'Albert Ayler Trio (con Sunny Murray alla batteria). Per un breve periodo di tempo ha suonato con Miles Davis, sostituendo Ron Carter in alcuni concerti. Negli anni sessanta Peacock si trasferisce in Giappone e abbandona temporaneamente la musica per studiare la filosofia zen. Tornato negli Stati Uniti studia prima biologia e poi teoria musicale alla Cornish College of the Arts. Dal 1983 fa parte dello Standards Trio di Keith Jarrett con Jack DeJohnette alla batteria. Ed è proprio DeJohnette che ne annuncia la morte con un messaggio affidato al proprio canale Twitter.