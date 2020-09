Il mistero della (presunta?) morte di Gary Peacock

E' mistero sul contrabbasista jazz statunitense Gary Peacock. Ieri il collega Jack DeJohnette (suo collega nello storico trio con Keith Jarrett) ne ha annunciato la scomparsa con un tweet:

“È con profonda tristezza che piangiamo la scomparsa del grande Gary Peacock. Ho avuto la fortuna di aver trascorso più di 30 anni a suonare della musica straordinaria con lui sia separatamente che con il Trio di Keith Jarrett.”

Poco dopo il tweet è stato rimosso senza alcuna spiegazione.

Anche noi abbiamo inizialmente ripreso la notizia (vedendola rititwittata da Ben Sisario, giornalista del New York Times: una doppia fonte da ritenere affidabile), per poi rimuovere il pezzo dopo la candellasione del tweet. quando era chiaro che non c'erano conferme.

Ma la notizia ham continuato a girare, venendo ripresa da altri giornalisti, persino dalla ex-moglie. Solo questa sera, domenica 6, minuti fa l'ha rilanciata un altro grande jazzista, Charles LLoyd. La notizia è stata aggiunta (e poi rimossa) alla sua biografia su Wikipedia. Sono usciti molti articoli e altrettanti se ne sono aggiunti che sostengono che sia una bufala.

Allo stato attuale non ci sono fonti certe sullo stato di salute del jazzista: nessuna grande testata o agenzia ha dato la notizia (a parte il retweet del giornalista del NYTimes), ma nessuna testata e nessun membro della famiglia ha smentito la notizia della morte.

Insomma: un caso-studio di notizia pubblicata da una fonte attendibile (uno stretto collega), che però non l'aveva verificata e l'ha diffusa generando un effetto a catena. Speriamo si tratti di uno sbaglio e ci scusiamo per averla ripresa: se avete letto un nostro pezzo che poi abbiamo rimosso ora sapete il perché. Speriamo di non avere altri aggiornamenti.