Yes, esce a ottobre il disco dal vivo 'The Royal Affair Tour'

Sarà pubblicato il prossimo 30 ottobre "The Royal Affair Tour: Live From Las Vegas", disco dal vivo che documenta lo show portato dagli Yes sui palchi americani nel corso del 2019. "Questo album è un nuovo capitolo nel lungo elenco delle nostre registrazioni live: spero vi piaccia", ha commentato Alan White, al quale ha fatto eco Steve Howe: "E' stato un onore, per me, avere l'opportunità di riunire i membri della band per sviluppare un set di canzoni ben definito in grado di catturare il vero potenziale del gruppo".

La tracklist del lavoro non mancherà di soddisfare i fan di lunga data delle star del prog britannico: oltre a "No Opportunity Necessary, No Experience Needed", nell'elenco dei brani presenti nel disco sono presenti "Time And A Word" (dal secondo album degli Yes del 1970), "I've Seen All Good People" (da "The Yes Album" del 1971) e "Tempus Fugit" (da "Drama" del 1980), oltre che a episodi tratti dal repertorio di metà degli anni Settanta come "Going For The One" e "Siberian Khatru", oltre che a una rara esecuzione della cover di Paul Simon di "America" (pubblicata da Simon & Garfunkel in "Bookends" del '68) e della rilettura del classico di John Lennon "Imagine". Le registrazioni sono state effettuate all'Hard Rock Hotel di Las Vegas nel 2019.

Ecco, di seguito, la tracklist di "The Royal Affair Tour: Live In Las Vegas":

01. No Opportunity Necessary, No Experience Needed

02. Tempus Fugit

03. Going For The One

04. I've Seen All Good People

05. Siberian Khatru

06. Onward

07. America

08. Imagine

09. Roundabout

10. Starship Trooper