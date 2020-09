È morto Erick Morillo, il dj di 'I like to move it'

È scomparso prematuramente all'età di 49 Erick Morillo, dj noto ai più per la hit "I like to move it", utilizzata in diversi spot e film (come quelli della serie "Madagascar". Il corpo del disc jockey è stato ritrovato senza vita a Miami Beach oggi, 1° settembre, stando a quanto riferiscono alcune testate locali. La notizia è stata rilanciata anche dal sito statunitense di gossip e intrattenimento TMZ. Le cause del decesso non sono state rese note. Il prossimo venerdì Morillo avrebbe dovuto presentarsi di fronte al giudice per difendersi dalle accuse di violenza sessuale mosse nei suoi confronti lo scorso dicembre da una donna. Il deejay in un primo momento si disse estreaneo ai fatti, ma poi venne incastrato da alcune prove (come quella del DNA).

Pubblicata nel 1994 con i Reel 2 Real, il gruppo di cui Morillo era mente, "I like to move it" diede al dj non poche soddisfazioni, anche dopo che fu inserita nella colonna sonora del film di animazione della Dreamworks "Madagascar", con protagonisti alcuni animali in fuga da uno zoo, reinterpretata per l'occasione dal comico Sacha Baron Cohen.