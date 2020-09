I BTS hanno pubblicato già un nuovo singolo. E conquistato l'ennesimo record

Neanche il tempo di godersi il trionfo agli MTV VMAs 2020, dove hanno fatto l'en plein, vincendo 4 premi su 4 (in rapporto alle nomination ottenute, hanno fatto pure meglio di Lady Gaga, che alla fine della serata è risultata essere comunque l'artista più premiata, con 5 statuette su 9 candidature), che i BTS tornano subito con un nuovo singolo e il relativo videoclip. E conquistano l'ennesimo record.

A poche ore dalla conclusione dell'evento che ogni anno premia i migliori video e i successi della stagione discografica, che si è svolto "a misura" di pandemia, ospitato non da un'unica location - come da tradizione - ma in varie location sparse in giro per New York, la boy band sudcoreana ha pubblicato una nuova canzone. "IONIQ: I'm on it", arrivata in rete insieme al relativo videoclip, è frutto della collaborazione tra i BTS e una nota casa automobilistica sudcoreana: il brano accompagna infatti il lancio di una nuova auto prodotta dall'azienda.

Nel frattempo, i BTS hanno infranto un altro record. Complice il successo del singolo "Dynamite", pubblicato lo scorso venerdì, che aveva già regalato importanti soddisfazioni ai sette componenti del gruppo, avendo superato nei primi venti minuti immediatamente successivi alla sua pubblicazione su YouTube la bellezza di dieci milioni di visualizzazioni.

Il singolo ha ora esordito direttamente al primo posto della Billboard Hot 100, la classifica che elenca le canzoni di maggiore successo, combinando i dati relativi ai passaggi radiofonici, agli ascolti in streaming, ai download e alle visualizzazioni su YouTube, permettendo ai BTS di diventare il primo gruppo coreano a conquistare il gradino più alto del podio. I numeri: 265 mila downloads in una settimana, 35 mila copie vendute dal vinile e dalle cassette (il singolo è uscito anche in formato fisico), 33.9 milioni di streaming in sette giorni nei soli Stati Uniti.