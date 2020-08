BTS, è record per il video di ‘Dynamite’ della band K-pop

I BTS già detenevano un record: lo scorso mese di febbraio il videoclip del loro brano “ON”, da “Map of the Soul: 7”, aveva superato in poco più di un’ora i dieci milioni di visualizzazioni. Ora la band K-Pop va oltre e, con il coloratissimo video del suo nuovo singolo in lingua inglese “Dynamite”, pubblicato oggi, 21 agosto, supera nuovamente i dieci milioni in circa una ventina di minuti dopo essere stato lanciato in premiere su YouTube. La clip, diretta da Yong Seok Choi e diffusa dal canale Big Hit Labels della Big Hit Entertainment Co., Ltd. fondata da Bang Si-hyuk, la trovate qui:

Il singolo era stato annunciato dalla boy band lo scorso mese di luglio. Il gruppo aveva spiegato di essere intenzionato a pubblicare un nuovo album nella seconda metà del 2020 ma di aver deciso di “condividere un po’ di energia positiva” con i fan con un primo singolo, “Dynamite”.

Quanto ai prossimi appuntamenti di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, dal 10 al 13 settembre 2020 approderà nei cinema della Penisola “Break the Silence: The Movie”, lungometraggio sulla band della Corea del Sud. Il 10 e 11 ottobre, invece, sarà presentato l’evento targato BTS "Map of the soul on:e", destinato ad andare in scena, "sia online che offline", in quest’ultima versione a capienza limitata. Maggiori dettagli sui due concerti sono attesi per le prossime settimane.