Robert Plant condivide ‘Too Much Alike’ con Patty Griffin

Il già frontman dei Led Zeppelin ha condiviso con i fan la cover realizzata da Robert Plant in duetto con Patty Griffin di "Too Much Alike" di Charley Feathers. Il brano, che potete ascoltare qui sotto, è uno dei tre inediti inclusi nell’antologia solista doppia della voce di “Immigrant Song” in uscita il prossimo mese di ottobre “Digging Deep: Subterranea”. Se è vero che è la prima volta che la canzone viene diffusa editata è doveroso però specificare che l’ex Zeppelin l’aveva già fatta ascoltare il mese scorso all’interno del podcast di Plant “Digging Deep With Robert Plant”, inteso dal cantante britannico anche come un canale per fare ascoltare musica inedita. Insieme alla cover di "Too Much Alike" Robert Plant in quell’occasione aveva fatto ascoltare anche "Nothing Takes the Place of You" di Toussaint McCall, registrata per il film “Winter in the Blood” (2013), e "Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1)", inclusa anche nel nuovo album dei Band of Joy.

“Digging Deep” uscirà il prossimo 2 ottobre per l’etichetta di Plant Es Paranza e include trenta brani di cui i tre inediti citati. La pubblicazione fa seguito al cofanetto, in vinile, uscito nei mesi scorsi, dei singoli solisti dell’artista.

Plant ha pubblicato nel 2017 il suo più recente album d’inediti, “Carry Fire”, e quest’anno avrebbe dovuto portare la sua musica in tour insieme alla sua nuova band, i Saving Grace, messa in piedi da Plant lo scorso anno. La pandemia di Covid-19 non ha però permesso al cantante di tornare sui palchi.