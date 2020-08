R Kelly è stato aggredito nella sua cella in carcere

Il 53enne musicista statunitense R Kelly, secondo un report di TMZ, sarebbe stato aggredito da un altro detenuto nel Metropolitan Correctional Center di Chicago, il carcere in cui è rinchiuso in attesa che si svolga il processo per l'accusa di crimini sessuali.

Citando fonti delle forze dell'ordine, TMZ riferisce che Kelly era seduto sul suo letto quando un compagno di cella lo ha attaccato. Sempre secondo quanto riferiito, il detenuto era arrabbiato per i recenti blocchi al centro di detenzione dovuti alle grandi proteste causate dalla reclusione di Kelly all'esterno dell'edificio. Il cantante sarebbe stato visitato da un medico e non avrebbe riportato gravi ferite durante la colluttazione.

All'inizio di questo mese, tre collaboratori di R Kelly, compreso il suo manager, sono stati arrestati e accusati di aver intimidito e corrotto le presunte vittime del cantante.