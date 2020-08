Ron Wood: esce il biopic 'Somebody Up There Likes Me'

Il prossimo 9 ottobre sarà distribuito su DVD, Blu-ray, Deluxe Book e in digitale 'Somebody Up There Likes Me' il biopic dedicato al chitarrista dei Rolling Stones Ron Wood diretto dal regista Mike Figgis.

Il film ripercorre i 50 anni di storia musicale del musicista inglese, dai Birds al Jeff Beck Group, dai Faces ai New Barbarians, fino a diventare un membro permanente dei Rolling Stones. Il film prende il titolo da una conversazione con Wood sulla sopravvivenza alla sua cronica abitudine al fumo: “Quando mi hanno operato il cancro, mi hanno tolto l'enfisema. Hanno detto che i miei polmoni erano come se non avessi mai fumato. Ho pensato che fosse un jolly piovuto dal cielo; lassù qualcuno mi ama, e anche qualcuno quaggiù”.

Il documentario presenta interviste inedite con gli altri Stones, Mick Jagger, Keith Richards e Charlie Watts, nonché con un altro suo leggendario compagno di band, nei Faces, Rod Stewart. Fra gli altri intervistati vi sono la moglie Sally Wood, la cantante Imelda May e l’artista Damien Hirst, circondati da esibizioni attuali e filmati d’archivio della straordinaria carriera di Ronnie.

Le interviste si fondono con performance di Ron Wood alla chitarra e all'armonica, così come i momenti tranquilli e personali mentre dipinge nel suo studio. Ma il culmine è rappresentato da una bellissima ed intima performance di "Breathe On Me" dal suo album solista del 1975 “New Look”.

I formati fisici contengono bonus performance di Ronnie, oltre a due mini-features; la versione Deluxe comprende, oltre a DVD e Bluray, uno speciale libro di 40 pagine con immagini, dipinti e annotazioni di Ronnie, stampato in tiratura limitata ed arricchito con annotazioni di Paul Sexton.

Ronnie descrive il film come l’"l'essenza della sopravvivenza": "Non cambierei nulla, ad eccezione del fatto che terrei gli occhi un po’ più aperti. Sono stato nelle mani del destino per tutta la vita... e mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto".