Festival di Castrocaro: questa sera la finale

Questa sera, giovedì 27 agosto, alle ore 21.20 su Rai2 – e in simulcast su Rai Radio2 – si terrà la finale della 63° edizione del Festival di Castrocaro, condotta, per il secondo anno consecutivo, da Stefano De Martino.

Ad aver superato le selezioni sono stati otto ragazzi: Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo in arte Laura, 18 anni di Avezzano (Aq); Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D’Aguanno, 19 anni di Cassino (Fr); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino; i Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano).

Il vincitore sarà ammesso di diritto all’audizione dal vivo del 71° Festival della Canzone Italiana nella sezione ‘Nuove proposte’. Durante la serata, il percorso degli otto finalisti sarà valutato da una giuria artistica composta da 4 esponenti della musica italiana: Bugo, Maria Antonietta, il produttore Taketo Gohara e Riccardo Zanotti, voce e chitarra dei Pinguini Tattici Nucleari.

Non saranno però semplici giudici, ma, usando i propri strumenti musicali interagiranno sul palco con tutti i finalisti. Gohara si concentrerà soprattutto sugli arrangiamenti delle canzoni e le voci, mentre Bugo, Riccardo Zanotti e Maria Antonietta si soffermeranno in primo luogo sulla scrittura e le personalità dei ragazzi in gara.

Oltre alla giuria artistica, saranno chiamati a votare anche i professionisti/esperti di Rai Radio 2 e il pubblico attraverso gli ascolti in streaming sulla piattaforma TIMMUSIC.