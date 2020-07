Festival di Castrocaro: i nomi dei finalisti

Stefano De Martino condurrà la serata finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro in programma il 27 agosto in prima serata su Rai2 e in contemporanea su Rai Radio2.

Come riporta l'ANSA, ad aver superato le selezioni - che si sono svolte online a causa dell'emergenza coronavirus - sono stati Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo, 18 anni di Avezzano (Aq); Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D'Aguanno, 19 anni di Cassino (Fr); Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino; i Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano).

Gli otto finalisti hanno superato le semifinali che si sono tenute domenica 5 luglio a Palazzo Pretorio dopo le audizioni dei due giorni precedenti che hanno visto la partecipazione di 42 promesse della musica.