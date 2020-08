Björk torna sul grande schermo: nel cast di ‘The Northman’

Björk, già protagonista del film di Lars von Trier del 2000, “Dancer in the dark”, è pronta a tornare sul grande schermo. La poliedrica artista sarà nel cast del prossimo lungometraggio di Robert Eggers, “The Northman”, ambientato in epoca vichinga, nell’Islanda del X secolo. La voce di “Venus as a boy” reciterà accanto ad attori del calibro di, tra gli altri, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Alexander Skarsgård ed Ethan Hawke. Come riportato dalla rivista britannica Dazed & Confused, oltre a Björk, farà parte del cast della nuova pellicola del cineasta statunitense - il regista di “The witch” del 2015 e “The lighthouse” del 2019 con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe - anche la figlia dell’artista islandese, Ísadóra Bjarkardóttir Barney. La notizia è trapelata attraverso un video pubblicato come storia su Instagram, che mostra i nomi e le foto degli artisti coinvolti nel film. Stando a quanto si apprende dalle immagini, che hanno svelato ulteriori dettagli del cast del prossimo lungometraggio di Robert Eggers e che sono state condivise in rete, Björk interpreterà il ruolo identificato dal nome “The Slav Witch” (“La strega slava”).

BJÖRK IS IN ROBERT EGGERS' THE NORTHMAN (via https://t.co/OpFUcaQZt8) pic.twitter.com/ewxPEXU0cd — Erik Anderson (@awards_watch) August 19, 2020

L’ultima apparizione in un film dell’artista islandese è stata nel progetto di Matthew Barney del 2005, "Drawing Restraint 9", uscito cinque anni dopo la partecipazione di Björk al lungometraggio di Lars von Trier. Nel 2017 la già leader dei Sugarcubes aveva indirettamente accusato il regista danese di averla molestata durante le riprese di "Dancer in the dark”.

Il prossimo 29 agosto Björk darà il via alla serie di concerti che la vedranno impegnata sul palco della Harpa Hall di Reykjavík. Ogni sera l’artista proporrà uno spettacolo diverso e tutti i live saranno trasmessi anche in streaming.