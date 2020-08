Nick Cave e Kanye West insieme in un album? La caustica risposta del cantautore

In molti si domandano che fine abbia fatto il nuovo - e annunciato da tempo - album di Kanye West, "Donda": era atteso nei negozi e sulle piattaforme di streaming lo scorso 24 luglio, ma a distanza di quasi un mese ancora non si hanno notizie dell'ideale successore di "Jesus is king" (nel frattempo il rapper ha fatto sapere di avere avuto una visione e di essere intenzionato a creare la versione cristiana di TikTok). Tante le voci intorno ai ritardi legati all'uscita del disco: tra queste, anche quella secondo la quale la pubblicazione sarebbe slittata perché proprio all'ultimo momento Kanye West avrebbe inciso una canzone insieme a Nick Cave, destinata proprio all'album. A smentire l'indiscrezione, però, ci ha pensato lo stesso frontman dei Bad Seeds, rispondendo in modo caustico a una domanda di un fan sul suo blog "The red hand files".

Nick Cave, è bene ricordarlo, negli scorsi mesi non mancò di spendere belle parole nei confronti del rapper, che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé più per fatti extra-musicali che per i suoi dischi: "Fare arte è una forma di follia, scivoliamo in profondità nella nostra singolare visione e ci perdiamo. Non esiste musicista sulla Terra così impegnato nel proprio disordine come Kanye, e sotto questo aspetto è il nostro più grande artista", aveva commentato il cantautore.

Le voci relative al duetto, però, sono false. "È vero che il nuovo album di Kanye è stato rimandato perché all'ultimo minuto avete deciso di includere nel disco un pezzo al quale avete lavorato insieme?", ha domandato un utente a Cave. "No", la secca risposta del leader dei Bad Seeds.