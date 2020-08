Devin Townsend, ad ottobre il live album ‘Order Of Magnitude - Empath Live Volume 1’

Uscirà il prossimo 23 ottobre il nuovo album dal vivo di Devin Townsend “Order Of Magnitude - Empath Live Volume 1”, testimonianza della tappa a Londra, del dicembre 2019, del tour europeo che il cantautore canadese ha messo in scena l’inverno passato a supporto del suo ultimo capitolo discografico, "Empath". Il live album – che vede al fianco di Townsend i musicisti Mike Kenneally, Markus Reuter, Morgen Agren, Nathan Navarro, Diego Tejeida, Ché Aimee Dorval e le coriste Samantha e Anne Preis e Arabella Packford – sarà immesso nel mercato nei formati Limited Deluxe 2CD+Blu-Ray+DVD Artbook, Limited 2CD+DVD Digipak, Standalone Blu-Ray, Gatefold 3LP+2CD vinyl box-set e in versione digitale. Del Blu-Ray fanno parte un documentario e varie riprese backstage. Sia il formato DVD sia quello Blu-Ray conterranno l'intero album in 5.1 surround mix.

Ecco la tracklist e la copertina di “Order Of Magnitude - Empath Live Volume 1”:

1. Borderlands

2. Evermore

3. War

4. Sprite

5. Gigpig Jam

6. Coast

7. Gato

8. Heavens End

9. Ain’t Never Gonna Win

10. Deadhead

11. Why?

12. Lucky Animals

13. Castaway/Genesis

14. Spirits Will Collide

15. Disco Inferno

16. Kingdom