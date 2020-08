Marc Bolan, ascolta la versione di U2 ed Elton John di ‘Bang a Gong (Get It On)’

Manca poco alla pubblicazione di “AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T. Rex”, il tributo al già leader dei T. Rex Marc Bolan con un cast composto da artisti come, tra gli altri, Nick Cave, Joan Jett, Father John Misty, gli U2 ed Elton John. Nel rendere omaggio a Bolan la band irlandese ha fatto squadra con Elton John reinterpretando “Bang A Gong (Get It On)”, già disponibile all’ascolto – su YouTube e su piattaforme di streaming musicale come Amazon Music -, andando ad aggiungersi alle altre cover del disco già pubblicate: “Children Of The Revolution” (Kesha), “Cosmic Dancer” (Nick Cave), “Jeepster” (Joan Jett), “Scenescof” (Devendra Banhart) e “Solid Gold, Easy Action” (Peaches).

“AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T. Rex” uscirà il prossimo 4 settembre, dunque a 43 anni dalla morte del frontman dei T. Rex, venuto a mancare il 16 settembre del 1977, a 29 anni, dopo un grave incidente d’auto.

“Bang a Gong (Get It On)”, nota anche solo come “Get It On”, fa parte dell’album “Electric Warrior” (1971). È stata scritta da Marc Bolan e registrata ai Trident Studios di Londra.

