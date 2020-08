Dua Lipa, ecco la canzone con Madonna

Con un giorno di anticipo sul programma è stata diffusa oggi 13 agosto la nuova versione di "Levitating", uno dei brani di Dua Lipa dall'ultimo album "Future nostalgia": il remix vede la presenza di Madonna e Missy Elliot nonché della dj statunitense The Blessed Madonna. Ecco il brano:

La canzone è contenuta in “Club Future Nostalgia” – una versione remixata di “Future Nostalgia”, in collaborazione con The Blessed Madonna, in uscita il 28 agosto. L'album presenta anche uno remix firmato da Mark Ronson di “Physical” con Gwen Stefani. La tracklist verrà comunicata nei prossimi giorni:

Gli ultimi mesi sono stati surreali. Ho visto tante gente ballare in casa, organizzare delle feste su zoom e ballare sulle note di Future Nostalgia come se fossimo insieme in un club. Mi hanno donato veramente tanta gioia nei giorni che ho passato a casa, anche se avrei preferito di gran lunga cantare queste canzoni dal vivo in tour per voi. Durante questo periodo ho pensato di coinvolgere l’incomparabile The Blessed Madonna per alzare l’asticella ancora un po’ e creare un mixtape dance che sarà il Club Future Nostalgia. Abbiamo invitato alcuni amici e delle vere e proprie leggende a divertirsi insieme a noi. Le regine assolute Missy Elliott e Madonna si sono unite a me per un remix epico di “Levitating”, la donna dei miei sogni Gwen Stefani e il supremo Mark Ronson hanno fatto squadra per portare “Physical” ad un livello più alto. E il party non finisce qui – presto ci saranno molte altre sorprese