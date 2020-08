Taylor Swift, ancora record negli USA per 'Folklore'

Non solo streaming: "Folklore", l'album che Taylor Swift ha pubblicato a sorpresa lo scorso 23 luglio, negli Stati Uniti continua a collezionare primati. Dopo aver conquistato la palma di album più richiesto sulle piattaforme online nel corso del primo giorno di pubblicazione per un'artista donna, il successore di "Lover" - al momento - è il titolare del miglior debutto sul mercato d'oltreoceano del 2020. Con l'equivalente di 846mila copie smerciate nella prima settimana - il computo prevede la conversione di una quota di stream in unità fisiche virtuali - "Folklore" è, a oggi, il disco che abbia venduto di più negli USA nella sua prima settimana di pubblicazione: la più recente prova in studio della star di Reading, Pennsylvania, ha battuto "Legends Never Die", l'album postumo di Juice WRLD detentore del titolo fino alla fine della scorsa settimana.

Ottavo capitolo in studio della Swift, "Folklore" è stato realizzato dalla già star country pop in compagnia di Aaron Dessner dei National: nel disco sono presenti anche - come autori - il titolare del progetto Bon Iver Justin Vernon e Jack Antonoff, già chitarrista dei Fun e storico collaboratore dell stessa Swift in passato al servizio di - tra gli altri - St. Vincent, Lana Del Rey, Sia, Grimes e P!nk.

