Gemitaiz & MadMan, si aggiungono dei concerti al tour di ‘Scatola nera’

Un paio di settimane fa sono state annunciate le prime date del tour di Gemitaiz & Madman a supporto del loro ultimo album “Scatola nera” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nel settembre 2019, a partire dal marzo del prossimo anno. Ora si aggiungono nuovi live programmati per l'estate 2021.

Questo il calendario concerti aggiornato dei due rapper:

19.03. Roma - Palazzo dello Sport (recupero del 09.04.2020 e successivamente del 13.11.2020)

22.03 Assago (Mi) - Mediolanum Forum (recupero del 15.04.2020 e successivamente del 17.11.2020)

28.03 Napoli - Palapartenope (recupero del 18.04.2020 e successivamente del 30.11.2020)

06.04 Firenze - TuscanyHall (recupero del 29.04.2020 e successivamente del 01.12.2020)

12.04 Venaria Reale (To) - Teatro della Concordia (recupero del 24.04.2020 e successivamente del 28.11.2020)

18.06 Roma - Rock in Roma (recupero del 01.07.2020)

22.06 Padova - Sherwoood (recupero del 23.06.2020)

10.07 Brescia - Arena Campo Marte (recupero del 18.07.2020)

16.07 Catania - Zouk Spazio Eventi (recupero del 11.07.2020)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Per la data all’Urban Park Milano, inizialmente prevista il 03.09.2020, saranno comunicate nuove informazioni entro e non oltre il prossimo 30 settembre. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili qui.