Gemitaiz & MadMan, il tour di ‘Scatola nera’ è rimandato al 2021

Come molti già immaginavano, il tour di #ScatolaNera è rimandato al 2021 per la sicurezza e il benessere di tutti. I live partiranno a marzo, ecco le nuove date: 19 MARZO 2021 Roma - Palazzo dello Sport (SOLD OUT) 22 MARZO 2021 Milano - Mediolanum Forum (SOLD OUT) 28 MARZO 2021 Napoli - Palapartenope 06 APRILE 2021 Firenze - TuscanyHall 12 APRILE 2021 Torino - Teatro della Concordia (SOLD OUT) I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date. Per i live estivi saranno comunicate nuove informazioni entro il 31 luglio. ➡️ In bio il link ai biglietti di Firenze e Napoli! Disponibili dalle 15 di oggi Manca tanto è vero. Ma quando lo faremo ce lo ricorderemo per sempre❤️