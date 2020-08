Ellie Goulding: 'La mia vita sentimentale a vent'anni? Un disastro'

Oggi felicemente sposata - con Caspar Jopling - Ellie Goulding, nel corso di un'intervista rilasciata a People, ha fatto un bilancio delle sue relazioni passate, definendo "un disastro" quelle avute tra i venti e i trent'anni. La popstar britannica, in passato legata a - tra gli altri - le superstar della consolle Greg James e Skrillex e all'attore Jeremy Irvine, e con pettegolezzi relativi a presunti flirt nientemeno che con Ed Sheeran e con principe Harry, ha dichiarato: "I miei vent'anni sono stati un disastro, per molte ragioni. All'epoca quando avevo una relazione pensavo che fosse tutto. Poi passavano un paio d'anni e pensavo: perché ho perso tempo e denaro pensando che fosse qualcosa di più di quanto non fosse?".



"Chiaramente avevo davvero bisogno di quel tipo di conforto e di qualcuno che fosse lì per me", ha proseguito la cantante: "Quando ripenso ad alcune delle feste alle quali andavo e delle persone con cui stavo, penso: 'Cosa diavolo stavi facendo?'. E' come se fossi un'altra ragazza".



Nonostante adesso la Goulding abbia trovato nel marito Casper l'anima gemella, dal punto di vista artistico la cantautrice di Hereford è ancora interessata alle storie d'amore tormentate: nel suo ultimo album "Brightest Blue", le relazioni sentimentali dolorose sono molto presenti, tematicamente parlando. "Adoro scrivere dei dolori dell'amore", ha spiegato lei a Entertainment Weekly, "Ogni tipo di ingiustizia che capita a due persone legate da una relazione è sempre interessante per me. Queste canzoni sono parte della scoperta di me stessa: ho imparato ad amarmi un po' di più, a rispettarmi e a non aver bisogno di nessun altro. Penso che sia stato davvero importante, per me".