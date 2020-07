Dropkick Murphys, il concerto annullato quest'estate in Italia sarà recuperato nel 2021

A causa della pandemia da Covid-19 anche il concerto italiano dei Dropkick Murphys previsto questo questa estate a Udine, sarà rimandato di un anno: la band di Boston tornerà in Italia il 28 Luglio 2021, sempre al Festival di Majano. I biglietti precedentemente acquistati per la data del 2020 restano validi per la nuova data nel 2021. Con le loro caratteristiche fisarmoniche, cornamuse e riff di chitarra i Dropkick Murphys ci regalano live scatenati e unici, il gruppo di Boston è capace di far ballare, commuovere e cantare a squarciagola migliaia di persone con l'allegria e la potenza della propria musica. Una band da sempre schierata, con testi impegnati e gesti privati e pubblici che mettono in risalto il loro volere essere un megafono come personaggi pubblici – come ad esempio le loro attività per la città di Boston per l'emergenza Covid19 - e come uomini, i Dropkick sono capaci di essere meno diretti e ricercati nelle loro tematiche, una modalità che ha permesso loro di aprirsi al pubblico e negli anni togliersi parecchie soddisfazioni come la partecipazione alla colonna sonora di "The Departed – il bene e il male" di Martin Scorsese il cui protagonista – Leonardo Di Caprio – pare sia uno dei più grandi fan dei Dropkick, in ogni caso il loro pezzo "I'm shipping up to Boston" è stato inserito in una delle scene principali del film.

Caricamento video in corso Link