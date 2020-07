One Direction: a quattro anni dallo stop, il concerto a San Siro va in streaming

Gli One Direction di nuovo insieme, per una sera. Si fa per dire. La boyband - impegnata in questi giorni con i festeggiamenti per i dieci anni dalla formazione, avvenuta il 23 luglio del 2010 - ha deciso di rendere disponibile su YouTube il filmato completo del concerto allo Stadio San Siro di Milano. Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik e Louis Tomlinson, i cinque ex componenti del gruppo, messo in pausa nel 2016, si esibirono sul palco della Scala del Calcio nel 2014, durante il "Where we are tour". Il filmato, tratto dal dvd del concerto, resterà online per 24 ore.

