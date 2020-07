Arisa cambia tutto: il ritorno con un'etichetta tutta sua

Ora Arisa è discografica di sé stessa. La cantante lucana (38 anni il prossimo mese) si lascia alle spalle il passato e torna sulle scene con il nuovo singolo "Ricominciare ancora", che dà il titolo al tour estivo che la vedrà esibirsi dal vivo in giro per l'Italia e che rappresenta di fatto la sua ripartenza, da indipendente. Dopo i cinque album incisi per la Warner (l'etichetta che la lanciò ai tempi di "Sincerità", dalla quale si separò nel 2016) e dopo il breve rapporto con la Sugar (che provò a rilanciarla l'anno scorso con l'album "Una nuova Rosalba in città", contenente "Mi sento bene", presentata in gara al Festival di Sanremo 2019), Arisa incide ora per la sua Pipshow (il nome si ispira a quello vero della cantante, Rosalba Pippa). La canzone uscita lo scorso 24 luglio, prodotta da Fabio Gargiulo e scritta da Federica Abbate e Claudia Franchini, è il suo "manifesto di rinascita": "Ricomincio da me, dalla mia musica", dice Arisa, che il 22 luglio a Marina di Pietrasanta (Lucca) ha dato il via alla sua tournée estiva, che farà tappa a Roma il 29 luglio (Casa del Jazz) e a Tagliacozzo (L'Aquila) l'11 agosto.