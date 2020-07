Nina Simone esegue una stupefacente "Revolution" all'Harlem Cultural Festival nel 1969

Il 1969 è stato l'anno di Woodstock, impossibile da dimenticare. Ma è stato anche l'anno di un altro festival, meno celebrato ma di una certa importanza, almeno per la comunità nera, si tenne infatti l'unica edizione dell'Harlem Cultural Festival.

Una serie di concerti gratuiti e altre iniziative nella parte settentrionale del Central Park a New York volte a celebrare l'orgoglio nero in quella indimenticabile estate, tanto che alcuni lo ribattezzarono 'Black Woodstock'. La polizia si rifiutò di fornire il servizio di sicurezza ai concerti, così la security fu a carico delle Black Panthers.

Molti furono i musicisti che si esibirono, tra loro Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Gladys Knight and the Pips e B.B. King. Ma a distinguersi su gli altri vi fu il set di Nina Simone. La cantante, il cui vero nome era Eunice Kathleen Waymon, salì sul palco non per lanciare un messaggio di fratellanza, ma per farsi vera e propria portavoce degli afroamericani.

Prese il microfono e disse: “Are you ready, black people? Are you ready? Are you ready, black man, black youth, black woman, black everybody? Are you really, really, really ready?” Una vera e propria chiamata alle armi da parte di Nina Simone che era diventata una figura di spicco per l'uguaglianza razziale e l'orgoglio nero. Nel video più sotto la si può vedere impegnata sulle note di “Revolution”, brano scritto dalla stessa Simone e dal tastierista Weldon Irvine che venne incluso nell'album “To Love Somebody”, pubblicato solo un paio di mesi prima, nel giugno del 1969.