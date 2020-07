Le brevi di oggi: Young Signorino, Fred De Palma, Michele Pecora, Patti Smith, David Lynch, Avalanches

Young Signorino pubblica il video di "Mon amour", il nuovo singolo. Il debut album arriverà in autunno.

Caricamento video in corso Link

*********

È online il video di "Paloma" il nuovo singolo di Fred De Palma con la brasiliana Anitta. “Paloma” è il primo singolo del nuovo progetto di Fred De Palma in uscita a settembre.

Caricamento video in corso Link

*********

Dopo "E la vita torna" Michele Pecora pubblica il nuovo singolo "È già estate". Di seguito il video.

Caricamento video in corso Link

*********.

Patti Smith ha rimandato causa COVID i previsti concerti di luglio (26 a Roma, 27 a Lucca, 29 Sogliano al Rubicone, 30 luglio Milano). Le date fissate per il 2021 saranno rese note appena possibile.

**********

David Lynch ha diffuso un video per "I have a radio", la bonus track del suo album del 2011 "Crazy clown time"

Caricamento video in corso Link

**********

Gli Avalanches hanno pubblicato due nuovi brani come anticipazione del loro terzo album: “Wherever You Go” che vede la partecipazione di Jamie xx, Neneh Cherry, Mick Jones dei Clash e CLYPSO, e “Reflecting Light”, con un cameo di Sananda Maitreya e un sample di “Glow Worms”, una canzone dell'album del 1970 "Just Another Diamond Day" di Vashti Bunyan.

Caricamento video in corso Link