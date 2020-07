Matteo Setti (e Pasquale Panella): altre tre canzoni di Vito Taburno

Dell'affascinante progetto che vede coinvolto Pasquale Panella nel "recupero" delle canzoni dimenticate del repertorio dell'altrettanto dimenticato Vito Taburno vi abbiamo già riferito qui.

Esce oggi il primo EP con quattro canzoni: una di esse è "Dondolan", che già vi abbiamo fatto ascoltare; le altre ve le proponiamo di seguito, precedute da un testo che ci sentiamo di attribuire a Pasquale Panella.

Le canzoni che Vito cantò non stanno più ferme, recluse per anni, ora si liberano da sole.

Sfuggenti per anni giocando a nascondersi, continuano a sfuggire giocando a esporsi, e da sole si pubblicano.

Nessun brano è un singolo, tutti i brani sono singolari. L’insieme dei brani non è una raccolta, è piuttosto una dissipazione.

Cosa sono, cosa furono? Furono e sono teatro da ascolto, teatro ballabile, scena musicale perduta nel ventesimo secolo, ritrovata nel ventunesimo, canto di ieri nell’oggi ossia canto del sempre.