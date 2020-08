In collaborazione con Maurilio Giordana e il suo blog "My Way", tutto dedicato alle cover, per i weekend estivi abbiamo scelto, dalle discografie di alcuni grandi nomi della storia del rock, le cover di canzoni di altri artisti che sono state pubblicate ufficialmente nei loro album. Oggi: Neil Young, seconda parte. Ieri abbiamo pubblicato la prima parte che potete vedere qui, sabato 22 agosto sarà il turno della terza.