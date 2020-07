AC/DC, 40 anni di "Back in Black": la docuserie. Seconda puntata

“Back in Black”, l’iconico album degli AC/DC, è uscito il 25 luglio 1980, e in preparazione dei festeggiamenti per il quarantennale del disco la band australiana ha avviato una docu-serie che racconta, nei diversi episodi che la compongono, la genesi dei brani di “Back in Black”.

Dopo la prima puntata, dedicata a "You Shook Me All Night Long", che abbiamo pubblicato qui , è ora disponibile la seconda puntata, che racconta di un'altra canzone-simbolo del disco: "Hells Bells".

Il prossimo 25 luglio anche Rockol si unirà ai festeggiamenti in onore di "Back in Black" con un ampio speciale sul disco.