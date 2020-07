AC/DC, una docu-serie per i 40 anni di ‘Back in Black’ sulla storia delle canzoni. Si parte con ‘You Shook Me All Night Long’

“Back in Black”, l’iconico album in nero degli AC/DC, è uscito il 25 luglio 1980 e per festeggiare il quarantennale del disco la band australiana ha lanciato una docu-serie che racconta nei diversi episodi che la compongono la genesi dei brani di “Back in Black”, a partire da "You Shook Me All Night Long", il brano protagonista della prima puntata del progetto. Potete subito guardarla qui:

"You Shook Me All Night Long", presente anche in “Who Made Who”, è il primo singolo degli AC/DC con Brian Johnson dopo la morte di Bon Scott avvenuta nel 1980. Il brano è anche uno dei più suonati dal vivo dal gruppo di Angus Young: quattro diverse versioni live della canzone sono incluse nel singolo del 1986 "You Shook Me All Night Long", nell’album “Live” del 1992, nel boxset del 2009 “Backtracks” e nell’album del 2012 “Live at River Plate”.

Gli AC/DC sembrano, stando alle indiscrezioni e agli indizi circolati negli ultimi mesi, pronti a tornare in pista. La band sarebbe infatti al lavoro tanto su un nuovo album – che sarebbe il primo dai tempi di “Rock or bust” - quanto su un nuovo tour, ma né dell’uno né dell’altro sono state ancora diffuse comunicazioni ufficiali da parte della band.