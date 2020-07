Le brevi di oggi: Musicultura, Keith Urban, Pop Smoke, Pino Donaggio, Chicks

Le ex Dixie Chicks, ora semplicemente The Chicks per ragioni di political correctness, pubblicano il loro quinto album "Gaslighter", e il video di "Sleep at night".

Tracklist:

Gaslighter

Sleep At Night

Texas Man

Everybody Loves You

For Her

March March

My Best Friend’s Weddings

Tights On My Boat

Julianna Calm Down

Young Man

Hope It’s Something Good

Set Me Free



Pino Donaggio firma la colonna sonora del film "Il grande passo" di Antonio Padovan, con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. La colonna sonora è stata registrata a Treviso presso il Teatro delle Voci. L’orchestra di 49 musicisti composta da 12 primi violini, 12 secondi violini, 6 viole, 6 celli, 3 contrabbassi, 3 corni e 4 tromboni, 1 flauto e 2 trombe è stata diretta da Gianluca Podio e coordinata da Filippo Lanteri; l’orchestrazione è dei maestri Pino Donaggio, Paolo Steffan e Gianluca Podio; tecnici del suono Alex Milanese e Marco Streccioni.

Ecco i nomi e le canzoni dei vincitori della XXXI edizione del Festival Musicultura: : Blindur (Cardito, NA), "Invisibile agli occhi" – Fabio Curto (Acri, CS/Bologna), "Domenica" - Hanami (Napoli) "Contro volontà" - H.E.R. (Foggia/Roma), "Il mondo non cambia mai" – I Miei Migliori Complimenti (Milano), "Inter–Cagliari" – La Zero (Napoli/Milano), "Mea culpa" - Miele (Caltanisetta/Milano), "Il senso di colpa" - Senna (Ostia, RM), "Italifornia". H.E.R. e Miele sono state scelte dalle votazioni via Facebook.

Enrico Ruggeri condurrà le serate finali della XXXI edizione di Musicultura il 28 e 29 agosto all’ Arena Sferisterio di Macerata, in onda su Rai Radio 1. Tra gli ospiti già annunciati: Asaf Avidan, Tosca, Francesco Bianconi, Salvador Sobral, Bandakadabra, Antonio Rezza. Il pubblico delle serate decreterà tra gli otto il vincitore assoluto di Musicultura 2020 al quale andranno i 20 mila euro del premio finale. Altri riconoscimenti verranno assegnati ai giovani artisti per un valore di 23 mila euro.

"Superman" è il terzo appuntamento in vista della pubblicazione, il prossimo 18 settembre, dell’album "The speed of now Part 1", nuovo lavoro di Keith Urban: Ecco il video:



Era stato preceduto da "God whispered your name", in febbraio:

e da "Polaroid", in aprile:

E' disponibile da oggi 20 luglio la versione deluxe dell'album postumo di Pop Smoke, "Shoot for the stars, aim for the moon", che contiene 15 tracce inedite (la tracklist dopo il filmato). E' fuori anche il video di "The woo", feat. 50 Cent e Roddy Rich

Qui di seguito la nuova tracklist:

1. Bad Bitch From Tokyo (Intro)

2. Aim For The Moon feat.Quavo

3. For The Night feat. Lil Baby & Da Baby

4. 44 BullDog

5. Gangstas

6. Yea Yea

7. Creature feat. Swae Lee

8. Snitching feat. Quavo & Future

9. Make It Rain feat. Rowdy Rebel

10. The Woo feat. 50 Cent and Roddy Ricch

11. West Coast Shit feat. Tyga & Quavo

12. Enjoy Yourself feat. Karol G

13. Mood Swings feat. LilTjay

14. Something Special

15. What You Know Bout Love

16. Diana feat. King Combs

17. Got It On Me

18. Tunnel Vision (Outro)

19. Dior (Bonus)

20. Hotel Lobby

21. Showin Off Pt.1 feat. Fivio Foreign

22. Showin Off Pt.2 feat. Fivio Foreign

23. Iced Out Audemars feat. Dafi Woo

24. Woo Year feat. Dread Woo

25. Tsunami feat. Davido

26. Backseat feat. PnB Rock

27. Imperfections (Interlude)

28. She Feelin Nice feat. Jamie Foxx

29. Paranoia feat. Gunna & Young Thug

30. Hello feat. A Boogie wit da Hoodie

31. Be Clearr

32. Yea Yea Remix feat. Queen Naija

33. Diana Remix feat. King Combs & Calboy

34. Enjoy Yourself Remix feat. Burna Boy

