Tiziano Ferro rende omaggio a Mango: in arrivo la cover di 'Bella d’estate'

𝐁𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐃´𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄 Il dolore di un addio, la fine dell'estate. Ho sempre voluto rendere omaggio a questa perla dell´incommensurabile Mango,scritta insieme al Maestro Lucio Dalla. Grazie a @lauravalente63 per l'amore e il supporto incondizionato. Provo a riprendere in mano questo 2020 con nuove emozionanti idee e con la musica, perché noi non molliamo! 𝐼𝓃 𝒶𝓇𝓇𝒾𝓋𝑜...𝒶 𝓈𝑜𝓇𝓅𝓇𝑒𝓈𝒶... 😉💜 - 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐃´𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄 A painful goodbye, the end of summer. I always wanted to pay homage to this beautiful poem written by the incommensurabile Mango and Lucio Dalla. Trying to take 2020 back with music and new ideas. Because we never give up! 𝒞𝑜𝓂𝒾𝓃𝑔 𝓊𝓅...𝓌𝒽𝑒𝓃 𝓁𝑒𝒶𝓈𝓉 𝑒𝓍𝓅𝑒𝒸𝓉𝑒𝒹 😉❤️ - 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐃´𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄 El final de un amor, mientras el verano se acaba. Siempre he querido rendir homenaje a esta poesía escrita por el inconmensurable Mango y el Maestro Lucio Dalla. Intentando volver a recuperar este 2020, con nuevas ideas, con la música. Porque no nos rendimos, nunca! 𝐿𝓁𝑒𝑔𝒶𝓃𝒹𝑜...𝒹𝑒 𝓈𝑜𝓇𝓅𝓇𝑒𝓈𝒶.. 😉💜