Dream Theater, l'omaggio di Jordan Rudess a Ennio Morricone: ascolta

Jordan Rudess, tastierista della prog-metal band americana dei Dream Theater, ha postato sul proprio canale YouTube ufficiale un omaggio a Ennio Morricone, il grande compositore italiano scomparso lo scorso 6 luglio all'età di 91 anni:

"Ecco il mio tributo a Ennio Morricone", ha spiegato l'artista in una nota a corredo del video della sua performance, durante la quale ha eseguito il tema principale di "Nuovo Cinema Paradiso", scritto dal Maestro all'interno della colonna sonora nella quale uno dei brani, "Tema d'amore", è firmato dal figlio dell'artista, Andrea.

I Dream Theater non sono nuovi a omaggi al grande compositore di colonne sonore: all'interno del brano "Take the Time" (da "Images and Words" del 1992) la band aveva inserito una battuta pronunciata dal protagonista Alfredo - interpretato sul grande schermo da Philippe Noiret - nella scena immediatamente successiva l'incendio del cinema ("Ora che ho perso la vista, ci vedo di più").