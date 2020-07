Tekashi 6ix9ine, in arrivo a breve un nuovo album

Il rapper statunitense non si ferma: dopo il singolo "Yaya" pubblicato lo scorso 3 luglio, potrrebbe essere in arrivo un album. Secondo l'avvocato Lance Lazzaro Tekashi 6ix9ine, nato Daniel Hernandez, sta lavorando a nuova musica, che potremo ascoltare molto presto.

Penso che vedremo un intero album pubblicato il mese di agosto, così come alcuni video musicali che pubblicherà una volta che saranno finiti gli arresti domiciliari. Si terrà occupato.

Lazzaro ha spiegato che Tekashi 6ix9ine ha intenzione di apparire in pubblico nonostante le complesse vicende giudiziarie, in cui ha accettato di fare da testimone contro membri della gang di cui ha fatto parte "Ha un team di sicurezza composto da ex agenti dell'FBI e detective del NYPD, quindi sarà ben protetto quando uscirà alla ribalta, e ha intenzione di farlo".

A Tekashi 6ix9ine stato concesso di scontare il resto della sua pena presso la propria abitazione: ha pubblicato lo scorso mese di maggio “Gooba”, il cui video è stato il più visto di sempre su YouTube del genere Hip Hop nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione e prima ancora il singolo “Trollz” con Nicki Minaj, uscito lo scorso 12 giugno.