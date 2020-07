Elodie, il calendario dei live estivi

Elodie torna sul palco con una manciata di live che la terranno impegnata dalla metà di luglio alla metà di settembre. Questo il calendario completo della voce di “Andromeda”:

Sabato 18 luglio 2020 | VALLE D’AOSTA @ Musicastelle Outdoor 2020

Mercoledì 05 agosto 2020 | PATTI (ME) Indiegeno Fest 2020 @ Teatro di Tindari

Domenica 30 agosto 2020 | ASCOLI PICENO @ Area Squarcia – “Memorial Alessandro Troiani”, special performance w/ Dardust e Mahmood

Giovedì 03 settembre 2020 | CATANIA @ Villa Bellini (+ Chadia Rodriguez)

Domenica 13 settembre 2020 | SAMMICHELE DI BARI (BA) @ Sammichele Music Festival (+ Stash)

I biglietti per i concerti di Elodie Di Patrizi saranno disponibili su Ticketone.it per 5 giorni a partire dalle ore 12:00 di martedì 14 luglio 2020 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 12:00 di domenica 19 luglio 2020.

Dopo la pubblicazione, dello scorso gennaio, del suo terzo album in studio, “This Is Elodie” - qui la nostra recensione del disco -, la trentenne cantante romana ha diffuso i singoli “Guaranà”, prima, e “Ciclone”, poi. Lo scorso mese di febbraio l’artista ha preso parte a Sanremo 2020 con il brano “Andromeda”, scritto per lei da Mahmood e Dardust, che si è occupato anche della produzione artistica della canzone.